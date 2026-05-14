Премьер-министр Молдовы обсудил с руководством ОБСЕ вопросы евроинтеграции и безопасности

Ulviyya Amoyeva
14 Май 2026•Обновить: 14 Май 2026
Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну встретился с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Игнацио Кассисом и генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу.
Об этом пресс-служба правительства Молдовы сообщила в четверг, 14 мая. В ходе обсуждения были затронуты вопросы, касающиеся событий в европейской повестке дня Республики Молдова, укрепления устойчивости и безопасности страны.
Премьер-министр отметил, что, несмотря на кризисы, «вызванные» в стране российско-украинским конфликтом, власти по-прежнему привержены достижению целей модернизации страны и продвижению по европейскому пути.
В этом контексте была подчеркнута важность поддержки со стороны внешних партнеров для укрепления институтов, стабильности и способности Республики Молдова реагировать на региональные вызовы.
Участники встречи обсудили деятельность Миссии ОБСЕ в поддержку диалога между Кишиневом и Тирасполем, ситуацию с безопасностью в регионе, а также меры по экономической и социальной интеграции граждан обоих берегов Днестра.
Стороны также обсудили создание Фонда конвергенции для реинтеграции страны, который призван поддерживать социальные и инфраструктурные проекты и способствовать постепенной реинтеграции граждан с левого берега.
Еще одной обсуждаемой темой стали усилия Республики Молдова по укреплению социальной сплоченности, взаимопонимания между этническими группами и защите языков и культур меньшинств в рамках демократического, инклюзивного и мироориентированного подхода.