Александру Мунтяну выступил на пятой Конференции по восстановлению Украины в польском Гданьске

Премьер-министр Молдовы: восстановление Украины — вклад в будущее региона и всей Европы Александру Мунтяну выступил на пятой Конференции по восстановлению Украины в польском Гданьске

Республика Молдова продолжит поддерживать Украину и вносить свой вклад в ее восстановление.

Об этом премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну заявил в ходе выступления на пятой Конференции по восстановлению Украины в польском городе Гданьск.

Как сообщила пресс-служба правительства Молдовы, Мунтяну подчеркнул стойкость украинского народа, который, несмотря на войну, продолжает защищать свою страну, восстанавливать школы, больницы и энергетическую инфраструктуру, а также продвигаться по пути реформ.

«Восстановление Украины — это не просто восстановление страны. Это укрепление будущего всего нашего региона и Европы в целом. Республика Молдова продолжит поддерживать Украину. Мы будем и дальше вносить свой вклад посредством практического сотрудничества, повышения энергетической безопасности и укрепления регионального партнерства», — заявил премьер-министр Молдовы.

Глава Кабмина подчеркнул роль Республики Молдова в укреплении связей Украины с европейскими рынками. «В последние годы наша страна стала важным маршрутом для торговли, транспорта и энергопотоков, связывающим Украину с Европейским союзом. В этом контексте Республика Молдова готова к дальнейшему развитию своей инфраструктуры и укреплению своей роли логистического центра в поддержку восстановления Украины», - подчеркнул он.

По его словам, одновременно с этим Молдова реализует ряд трансграничных проектов в области транспорта, автомобильных и железных дорог, осуществляемых в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества. Проекты по строительству и модернизации мостов, дорог и железнодорожных путей будут способствовать увеличению трансграничного потенциала, облегчению торговли и транспорта и, косвенно, экономическому восстановлению Украины, убежден он.

«Для Украины устойчивые и диверсифицированные транспортные маршруты имеют решающее значение для восстановления экономики и долгосрочного роста. Республика Молдова привержена обеспечению этих связей», — отметил премьер-министр.

Региональное энергетическое сотрудничество

Еще одной темой, затронутой главой правительства, стало региональное энергетическое сотрудничество. Александру Мунтяну отметил, что Республика Молдова продолжает интеграционные реформы на европейских рынках природного газа и электроэнергии и параллельно укрепляет энергетическое сотрудничество с Украиной.

Премьер-министр подчеркнул важность региональных инициатив – Вертикального газового коридора (Vertical Gas Corridor, VGC) — это стратегический инфраструктурный проект, объединяющий ГТС Греции, Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии, Молдовы и Украины), а также двусторонних проектов, включая инициативу по строительству Балтийско-Днестровской гидроэлектростанции. Одновременно правительство инвестирует в расширение производства возобновляемой энергии, что может способствовать диверсификации энергетических ресурсов Украины.

Конференция по восстановлению Украины проводится уже пятый год подряд и представляет собой международную платформу для координации поддержки восстановления, модернизации и европейской интеграции Украины.

