Малайзия не может оставаться нейтральной в вопросах, касающихся исламофобии или палестинского народа - Анвар Ибрагим

Премьер-министр Малайзии: Куала-Лумпур занимает принципиальную позицию по палестинскому вопросу Малайзия не может оставаться нейтральной в вопросах, касающихся исламофобии или палестинского народа - Анвар Ибрагим

Малайзия и далее будет придерживаться независимого и нейтрального курса во внешней политике, однако не станет сохранять нейтралитет в отношении палестинского дела, исламофобии или вопросов, затрагивающих национальный суверенитет.

Об этом премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил на 39-й встрече «Азиатско-Тихоокеанского круглого стола» в столице Малайзии, Куала-Лумпуре.

Как сообщила местная газета Malay Mail, выступая на мероприятии, Анвар Ибрагим подтвердил, что Куала-Лумпур продолжает проводить независимую, активную и внеблоковую внешнюю политику.

«Однако, Малайзия не может оставаться нейтральной в вопросах, касающихся фундаментальных прав, таких как борьба палестинского народа или противодействие исламофобии, а также в вопросах наших ключевых национальных интересов, включая территориальный суверенитет, даже когда речь идет о таких мощных партнерах, как Китай и Соединенные Штаты», — заявил глава малазийского правительства.

Анвар Ибрагим подчеркнул, что принципиальная позиция Малайзии включает неизменную поддержку мирного урегулирования споров в соответствии с международным правом, а также осуждение применения силы или принуждения, будь то экономического или военного характера.

Премьер-министр также подчеркнул, что Малайзия и АСЕАН продолжают конструктивный диалог с Китаем по вопросу Южно-Китайского моря и отметил, что китайские коллеги «разумно отреагировали» на его призывы ускорить разработку Кодекса поведения в спорных водах.

Лидеры АСЕАН, по его словам, также единогласно договорились на недавней встрече в Себу (Филиппины) активизировать взаимодействие со всеми сторонами в Мьянме. «Нельзя не переоценить тот факт, что итоговое политическое урегулирование должно быть процессом, принадлежащим Мьянме и возглавляемым Мьянмой, а не навязанным извне», — заявил премьер-министр.

Глава малазийского Кабмина также приветствовал прогресс на непрямых переговорах между Соединенными Штатами и Ираном, направленный на возможное урегулирование многомесячного конфликта, и подчеркнул, что приоритетом должно стать всеобъемлющее прекращение огня и возобновление судоходства в Ормузском проливе.

