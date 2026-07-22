Наваф Салам поднял государственный флаг в населенном пункте, куда ливанские военные вошли после вывода израильских войск в рамках пилотного проекта

Премьер-министр Ливана посетил Западный Завтар, где разместились подразделения армии Наваф Салам поднял государственный флаг в населенном пункте, куда ливанские военные вошли после вывода израильских войск в рамках пилотного проекта

Премьер-министр Ливана Наваф Салам посетил населенный пункт Западный Завтар на юге страны, где в рамках реализации пилотного проекта были размещены подразделения ливанской армии.

Как сообщает ливанское государственное информационное агентство NNA, премьер-министра сопровождали министр обороны Мишель Менасса, начальник Генерального штаба Хассан Авде, а также другие представители правительства и военного командования.

После вывода израильских войск и размещения подразделений ливанской армии Наваф Салам поднял государственный флаг Ливана в Западном Завтаре.

Накануне ливанская армия сообщила, что после вывода израильских военнослужащих из района в рамках пилотного проекта начала развертывание своих подразделений в населенном пункте Западный Завтар, расположенном к северу от реки Литани, а также приступила к проведению поисково-разведывательных мероприятий.

21 июля Государственный департамент США сообщил, что в соответствии с рамочным соглашением между Ливаном, США и Израилем, а также под эгидой Ливанской военной координационной группы (MCG4L), пилотный проект был запущен в населенных пунктах Фурун, Западный Завтар и Сирайфа.

Как ранее сообщил агентству Anadolu высокопоставленный ливанский чиновник, на шестом раунде прямых переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшемся 14–15 июля в Риме, стороны достигли договоренности о создании пилотных зон в рамках «рамочного соглашения», предусматривающего начало поэтапного вывода израильских войск с оккупированных территорий.