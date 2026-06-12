Марк Карни заявил, что Турция является одной из ключевых стратегических сил в регионе от Балкан до Кавказа и Ближнего Востока

Премьер-министр Канады назвал Турцию чрезвычайно важным союзником по НАТО Марк Карни заявил, что Турция является одной из ключевых стратегических сил в регионе от Балкан до Кавказа и Ближнего Востока

Премьер-министр Канады Марк Карни назвал Турцию «чрезвычайно важным союзником по НАТО» и «значимой региональной державой».

Выступая перед журналистами в Торонто, Карни прокомментировал отношения между Канадой и Турцией.

«Турция — чрезвычайно важный союзник по НАТО», — подчеркнул канадский премьер.

По его словам, Турция играет ключевую роль в обширном регионе, который простирается от Балкан через Ближний Восток до Кавказа и далее.

«С региональной точки зрения Турция является одним из важнейших стратегических партнеров и наиболее влиятельных государств в этом регионе», — отметил Карни.

Он также заявил, что отношения между двумя странами продолжают укрепляться.

«Наши отношения с Турцией становятся все более глубокими», — сказал премьер-министр, добавив, что примет участие в саммите лидеров НАТО, который пройдет в Анкаре 7–8 июля, а затем вновь посетит Турцию ближе к концу года.