Двумя наиболее влиятельными странами в вопросе возможных решений на Ближнем Востоке являются Саудовская Аравия и Турция - Марк Карни

Премьер-министр Канады назвал Турцию ключевой страной для решения проблем Ближнего Востока Двумя наиболее влиятельными странами в вопросе возможных решений на Ближнем Востоке являются Саудовская Аравия и Турция - Марк Карни

Саудовская Аравия и Турция являются «наиболее влиятельными странами» в формировании возможных решений по проблемам Ближнего Востока.



Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, отвечая на вопросы журналистов в городе Джидда, куда рибыл в рамках официального визита в Саудовскую Аравию.

«Двумя наиболее влиятельными странами в вопросе возможных решений на Ближнем Востоке являются Саудовская Аравия и Турция», - отметил Карни, говоря о значении визита в Джидду и затрагивая региональные проблемы.

Карни подчеркнул, что Канада «глубоко заинтересована» в ситуации на Ближнем Востоке и считает необходимым вести прямой диалог с региональными державами, а не критиковать их издалека. При этом он добавил, что подобные контакты не означают, что Оттава одобряет все действия правительств этих стран.

«Я считаю, что попытки поучать страны издалека являются неэффективной стратегией. Это может приносить моральное удовлетворение, но не дает результата. Взаимодействие же может быть эффективным. Это не означает, что оно всегда будет результативным или определяющим, однако оно способно приносить пользу», - заявил премьер-министр, отвечая на вопрос о позиции правительства, которое, в отличие от предыдущих канадских администраций, избегает открытой критики Саудовской Аравии.

Карни также заявил, что Канада придает большое значение правам человека, праву народов на самоопределение и территориальной целостности.

По его словам, во время визита в Анкару он обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом нерешенные вопросы. Прямой диалог, отметил премьер-министр, позволил добиться положительного результата, которого невозможно было бы достичь, находясь в Оттаве.

Премьер-министр Канады также назвал чрезмерную зависимость от США «одним из главных движущих факторов» стремления Канады диверсифицировать международные партнерства. «Мы чрезмерно от них зависим. Это уже было доказано. Каждый канадец очень четко это осознает, поэтому мы стремимся к диверсификации», - подчеркнул Карни.