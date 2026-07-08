Президент Украины в свою очередь проинформировал Мелони о ситуации в стране

Премьер-министр Италии подтвердила неизменную поддержку Украины Президент Украины в свою очередь проинформировал Мелони о ситуации в стране

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в рамках 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО, проходящего в Анкаре.

В заявлении канцелярии премьер-министра Италии сообщается, что Мелони и Зеленский встретились на полях саммита.

«В ходе встречи была вновь подтверждена твердая приверженность Италии поддержке Украины и содействию процессу, который приведет к справедливому и прочному миру. Премьер-министр также подтвердила неизменную помощь Италии украинскому народу, уделив особое внимание мерам, направленным на укрепление устойчивости энергетической инфраструктуры, серьезно поврежденной в результате российских атак», - следует из заявления.

Позднее украинский президент сообщил в соцсети американской компании X, что на встрече с Мелони проинформировал ее о ситуации в Украине, ночных ударах и погибших.

Зеленский отметил, что обсудил с Мелони перспективы совместной работы в Европе по развитию противобаллистических возможностей для усиления защиты как Украины, так и других стран.

Президент Украины подчеркнул необходимость дополнительных ракет-перехватчиков и заявил, что Киев рассчитывает на поддержку партнеров.

«Италия всегда принципиально помогала защищать жизнь. Спасибо», - резюмировал Зеленский.