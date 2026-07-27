Педро Санчес в видеообращении в соцсети заявил, что испанский народ «слышит, видит и любит» жителей Газы

Премьер-министр Испании поблагодарил палестинских детей за свой портрет на стене среди руин в Газе Педро Санчес в видеообращении в соцсети заявил, что испанский народ «слышит, видит и любит» жителей Газы

Премьер-министр Испании Педро Санчес поблагодарил палестинских детей из Газы, которые нарисовали его портрет на стене среди руин.

Глава испанского правительства в видеообращении на своей странице в Instagram заявил, что испанский народ рядом с палестинцами.

Санчес выразил благодарность Лайан Аль-Гуака, Обаю Кариму и их товарищам из Газы за рисунок. «Благодарю тебя, Лайан, и благодарю юных художников. Это действительно прекрасный жест. То, что вы нашли время показать нам свою любовь посреди всей той боли, которую переживаете, очень значимо. Я хочу, чтобы вы знали: испанский народ слышит вас, видит вашу боль, любит вас и не забывает о вас. Надеюсь, что совсем скоро вы сможете вернуться в школу, рисовать без страха и жить в мире», - сказал премьер-министр Испании.

Особое одобрение вызвал и тот факт, что Санчес отметил в своей публикации аккаунты Лайан Аль-Гуака и Обая Карима.

Видео за короткое время набрало миллионы просмотров. Тысячи пользователей в комментариях поблагодарили Санчеса и испанский народ за поддержку Газы и Палестины.

Видеообращение Санчеса стало ответом на изображение испанского премьер-министра на стене среди разрушенных зданий в знак благодарности испанскому народу. Рисунок, моментально разошедшийся по социальным сетям, стал символом благодарности Испании, известной своей последовательной политической поддержкой Палестины.

Испания, входящая в число стран, признавших Палестинское государство, в последнее время привлекает внимание дипломатическими шагами и решительной позицией на международных площадках в отношении Газы.

Власти Испании являются одним из самых активных сторонников призывов к прекращению огня в Газе в рамках Европейского союза, а также занимают активную позицию на международных платформах по вопросу гуманитарного кризиса в Газе.