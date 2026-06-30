Премьер-министр Испании: без мигрантов страна потеряет 19% ВВП к 2050 году Педро Санчес поддержал кампанию по легализации более миллиона нелегальных мигрантов

Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил в защиту указа, который позволит легализовать более миллиона нелегальных мигрантов.

«Без них Испания к 2050 году потеряет 19% своего ВВП», - заявил глава испанского правительства на мероприятии в Мадриде, посвященном процессу предоставления вида на жительство и разрешения на работу нелегальным мигрантам.

Премьер-министр привлек внимание к тому, что на легализацию подали заявки более миллиона нелегальных мигрантов. «Без них Испания к 2050 году потеряет 19% валового внутреннего продукта (ВВП). К 2075 году эти потери могут достичь 22%», - отметил он.

Говоря о «Плане интеграции и гражданства», Санчес подчеркнул, что миграционная политика, основанная на обеспечении «легальной, безопасной и упорядоченной миграции», а также принятый правительством чрезвычайный указ о легализации нелегальных мигрантов являются «необходимостью».

«Без легального статуса нет интеграции. Изоляция никого не защищает, потому что она не дает никаких национальных приоритетов, а наоборот, делает вновь прибывших более уязвимыми и затрудняет функционирование общества», — заявил Санчес, добавив, что будет создан государственный орган для разработки стратегии мобильности рабочей силы, которая откроет безопасные и легальные пути для нелегальных мигрантов.

Глава испанского Кабмина сообщил, что «План интеграции и гражданства» планируется реализовать к 2030 году, и для этого определены 4 основных направления, 16 мер и 10 целей.

Премьер-министр Испании отметил, что первым этапом плана станет легализация нелегальных мигрантов, прием заявок от которых завершается сегодня.

Он также сообщил, что на реализацию плана, который он охарактеризовал как «жизненный проект, охватывающий занятость, образование, права, обязанности и общие правила совместного проживания», будет ежегодно выделяться 500 млн евро.

В соответствии с чрезвычайным указом, принятым левым коалиционным правительством меньшинства, был запущен процесс подачи заявлений на получение вида на жительство и разрешения на работу для всех нелегальных мигрантов, которые въехали в Испанию до 1 января, непрерывно прожили в стране не менее пяти месяцев, не имеют судимости и не представляют угрозы для общественного порядка.

Находящиеся в оппозиции правые и ультраправые политические группы в Испании и Европейском парламенте уже выступили с критикой в адрес испанского правительства за легализацию нелегальных мигрантов.

В следующем году в Испании должны состояться всеобщие выборы. Согласно опросам, на возможных выборах главная оппозиционная Народная партия (PP) может получить большинство в парламенте вместе с ультраправой партией Vox, которая в настоящее время является третьей по величине политической силой в стране. PP и Vox полностью выступают против миграционной политики левого правительства.

Мигранты составляют 20% населения Испании

Согласно официальным данным, число иностранцев, проживающих в Испании, увеличилось вдвое с 2002 года, и в настоящее время мигранты составляют 20% населения страны.

По последним данным Национального института статистики (INE), в Испании проживают 10 млн человек, родившихся за рубежом, что составляет каждого пятого жителя страны. Примечательно, что за последние три года число родившихся за рубежом увеличилось на два миллиона, а мигранты заняты в 43% новых рабочих мест в стране.