Цель данного сотрудничества заключается в его развитии в соответствии с общими интересами двух стран

Премьер-министр Ирака направил президенту Сирии послание о «координации в сфере безопасности и экономики» Цель данного сотрудничества заключается в его развитии в соответствии с общими интересами двух стран

Премьер-министр Ирака Али Зейди обратился к президенту Сирии Ахмеду аш-Шараа с призывом развивать отношения между двумя странами и укреплять координацию в сферах безопасности и экономики.

Согласно письменному заявлению пресс-службы премьер-министра Ирака, послание Зейди было передано главой Национальной разведывательной службы Ирака Хамидом аш-Шатри.

В послании подчеркивается важность укрепления двусторонних отношений между Ираком и Сирией, а также усиления координации в сферах безопасности и экономики в условиях кризисов и общих угроз, с которыми сталкивается регион.

В заявлении также отмечается, что цель данного сотрудничества заключается в его развитии в соответствии с общими интересами двух стран.

Президент Сирии поблагодарил премьер-министра Ирака Зейди и иракское правительство и выразил решимость продолжать сотрудничество с Ираком в борьбе с общими трудностями, вызванными недавними событиями в регионе.

Ахмед аш-Шараа также обратил внимание на важность дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя братскими странами, особенно в сферах безопасности и экономики.