В Вашингтоне запланирована встреча с Дональдом Трампом и обсуждение экономического сотрудничества, инвестиций и безопасности

Премьер-министр Ирака Зейди отправится в США с первым зарубежным визитом В Вашингтоне запланирована встреча с Дональдом Трампом и обсуждение экономического сотрудничества, инвестиций и безопасности

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди завтра отправится в США в рамках своего первого зарубежного визита после вступления в должность.

Официальный представитель правительства Ирака Хайдар Аббуди на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов о предстоящем визите Зейди в Соединенные Штаты.

«Визит в США является отражением политики по развитию сбалансированных внешних отношений, основанных на общих интересах», — заявил Аббуди, подчеркнув, что поездка имеет особое значение на фоне сложной региональной обстановки.

По его словам, в рамках меморандумов о взаимопонимании между Ираком и США в нефтегазовой сфере планируется создание альтернативных маршрутов, которые позволят увеличить производственные мощности и снизить влияние факторов, связанных с Ормузским проливом. Также ожидается участие американских компаний в этих проектах.

Зейди встретится с Трампом

Аббуди сообщил, что в ходе визита премьер-министр Ирака проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом.

«Визит в США проходит в соответствии с программой правительства и направлен на дальнейшее укрепление отношений с Вашингтоном. В ходе переговоров будут обсуждаться важные вопросы, в том числе развитие экономических и инвестиционных связей. Также на повестке дня будет вопрос повышения потенциала иракских сил безопасности», — отметил представитель правительства.

Сообщается, что сопровождать Али аз-Зейди в его первом зарубежном визите будет делегация высокого уровня.