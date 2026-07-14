После 30 сентября мы не позволим никому, кроме государственных структур, носить оружие - заявил Али Зейди

Премьер-министр Ирака готовится объявить о стратегическом партнерстве с США После 30 сентября мы не позволим никому, кроме государственных структур, носить оружие - заявил Али Зейди

Премьер-министр Ирака Али Зейди, отметив, что его визит в Вашингтон не будет обычным, заявил, что они прибыли в США с целью объявления о стратегическом партнерстве с этой страной.

Зейди выступил с этими заявлениями во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в столице США Вашингтоне.

Начав свою речь с благодарности президенту США за тёплый приём и гостеприимство, Зейди сказал: «Наш визит в Вашингтон не будет обычным визитом. Мы прибыли сюда с целью объявить о стратегическом партнёрстве с США».

На вопрос о сдаче оружия ополченцев государству Зейди ответил следующим образом:

«После 30 сентября необходимость в существовании каких-либо вооруженных групп отпадет, поскольку наши силы безопасности обладают достаточным потенциалом для защиты нашей территории. После 30 сентября мы не позволим никому, кроме государственных структур, носить оружие. У некоторых вооруженных групп изъято значительное количество оружия. С теми, кто предпочтет заняться политической деятельностью, мы будем сотрудничать».

Премьер, отметив, что Ирак ведет борьбу с террористической организацией ДЕАШ при поддержке США, заявил, что в ходе этой войны страна понесла ущерб на сумму более 400 миллиардов долларов.

«Некоторые города Ирака до сих пор находятся в руинах», — сказал он, добавив: «Часть наших граждан по-прежнему проживает в лагерях беженцев, и я хочу, чтобы они вернулись в свои дома. Я требую, чтобы ОПЕК предоставила нам то, что нам полагается».

Премьер-министр Зейди в рамках своего первого зарубежного визита отправился в США с делегацией, состоящей из нескольких министров.