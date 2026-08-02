Премьер-министр Ирака: Багдад не допустит использования своей территории для атак на соседние страны

Ekrem Biçeroğlu, Ulviyya Amoyeva
02 Августа 2026•Обновить: 02 Августа 2026
Премьер-министр Ирака Али Фалих аз-Зейди заявил, что не допустит использования иракской территории в качестве плацдарма или транзитного маршрута для атак на соседние страны.
Как сообщается в заявлении, опубликованном в аккаунте администрации премьер-министра в социальной сети американской компании X, аз-Зейди провел экстренное совещание по вопросам безопасности, посвященное развитию ситуации в регионе.
По данным заявления, премьер-министр поручил не допускать каких-либо угроз или нарушений, исходящих с иракской территории в адрес соседних государств, а также распорядился создать совместный координационный комитет по противодействию угрозам безопасности.
Аз-Зейди также дал указание разработать сдерживающие механизмы, которые предотвратят повторение подобных инцидентов или возможных нарушений, и призвал силы безопасности выполнять свои обязанности по обеспечению верховенства закона, укреплению безопасности и стабильности, а также защите национального суверенитета и соблюдению принципов добрососедства.
В заявлении подчеркивается, что вооруженные силы Ирака готовы пресекать любые попытки использования территории страны в качестве плацдарма для нападений на соседние государства. Подтверждена твердая позиция о недопустимости использования иракской земли как стартовой площадки или транзитного маршрута для агрессии против братских и дружественных стран.
Отмечается, что данная позиция является частью ответственности Ирака по защите национального суверенитета, соблюдению принципов добрососедства и уважению международного права.