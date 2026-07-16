Премьер-министр Израиля отменил визит в США

Burak Dağ, Nariman Mehdiyev, Ekip
16 Июля 2026•Обновить: 16 Июля 2026
В заявлении канцелярии премьер-министра Израиля в качестве причины отмены визита Нетаньяху в США указано перенесение даты похорон американского сенатора Линдси Грэма на конец месяца.
Ожидалось, что Нетаньяху вылетит из Израиля в США в субботу вечером.
Газета «Israel Hayom» сообщала, что израильская сторона вела интенсивные дипломатические переговоры с целью организовать встречу между Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом в рамках этого визита.