В качестве причины отмены визита Нетаньяху в США указано перенесение даты похорон американского сенатора Линдси Грэма на конец месяца

Премьер-министр Израиля отменил визит в США В качестве причины отмены визита Нетаньяху в США указано перенесение даты похорон американского сенатора Линдси Грэма на конец месяца

В заявлении канцелярии премьер-министра Израиля в качестве причины отмены визита Нетаньяху в США указано перенесение даты похорон американского сенатора Линдси Грэма на конец месяца.



Ожидалось, что Нетаньяху вылетит из Израиля в США в субботу вечером.



Газета «Israel Hayom» сообщала, что израильская сторона вела интенсивные дипломатические переговоры с целью организовать встречу между Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом в рамках этого визита.