«У нас есть сильнейший альянс в истории, и мы должны сохранить его таким» — Метте Фредериксен

Премьер-министр Дании призвала к перевооружению Европы и укреплению НАТО «У нас есть сильнейший альянс в истории, и мы должны сохранить его таким» — Метте Фредериксен

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала к перевооружению Европы и укреплению военного альянса НАТО на фоне дестабилизации глобальной обстановки в сфере безопасности.

«Нам нужен более сильный НАТО. У нас есть сильнейший альянс в истории, и мы должны сохранить его таким. Главный посыл моего выступления сегодня — важность перевооружения Европы», - сказала Фредериксен журналистам накануне 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО в Анкаре.

Глава датского правительства привлекла внимание к тому, что мир с каждым днем становится все более небезопасным местом и призвала создать мощную промышленную оборонную базу как в общеевропейском масштабе, так и в рамках трансатлантического сотрудничества с США.

Призыв усилить поддержку Украины

Фредериксен также призвала усилить поддержку Украины.

«Мы должны оказывать Украине больше помощи, усиливать давление на Россию и сделать так, чтобы единственным победителем в этой войне по справедливости стала Украина. Наше единство и решимость стоять вместе сейчас важны как никогда», - сказала премьер-министр.

«Гренландия не продается»

Премьер-министр Дании также раскритиковала подход США к Гренландии, напомнив, что позиция ее страны по этому вопросу предельно ясна.

«Позиция президента США по этому вопросу, к сожалению, весьма прозрачна, наша же позиция, как всегда, ясна. Гренландия, разумеется, не продается. Мы ожидаем, что все, включая наших союзников, будут уважать право народа Гренландии на самоопределение. Мы являемся суверенным государством, и все должны уважать нашу территориальную целостность и суверенитет»,- сказала Фредериксен, подчеркнув готовность своей страны защищать каждый сантиметр территории НАТО, включая собственные земли.

Статья 5 — наша гарантия

Фредериксен подтвердила полную приверженность принципу коллективной обороны, закрепленному в 5-й статье Вашингтонского договора.

«Если с кем-то из нас что-то случится, все должны встать на защиту друг друга. Статья 5 — это наша страховка. Это касается восточного фланга, который сейчас сталкивается с угрозой со стороны России, это было актуально, когда 11 сентября напали на США, и это касается Гренландии. Мы будем защищать Королевство Дания до конца», - отметила глава правительства.

Фредериксен также заявила, что не сомневается в приверженности США статье 5 Вашингтонского договора. «С точки зрения Дании и Европы, без НАТО я не смогла бы обеспечить безопасность своего народа. Люди по обе стороны Атлантики могут чувствовать себя в безопасности благодаря НАТО, и так будет и впредь», - подчеркнула она.

Премьер-министр Исландии: Гренландия принадлежит народу Гренландии

Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир заявила, в свою очередь, что Гренландия принадлежит народу Гренландии.

«Они не хотят быть частью США. Они заявляют об этом совершенно недвусмысленно», - отметила политик.

Фростадоуттир подчеркнула, что за последние 12 месяцев НАТО стал еще сильнее. «Да, динамика изменилась, и дискуссии могут проходить по-другому, но у нас появились новые члены, и на оборону выделяется больше ресурсов, так что во многих отношениях это более сильный альянс, чем 12 месяцев назад», - пояснила премьер-министр. Фростадоуттир добавила, что внимание должно быть сосредоточено «на российской угрозе», а не на дебатах вокруг Гренландии.

