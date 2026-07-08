Петер Мадьяр выступил с заявлениями перед главной сессией 36-го саммита глав государств и правительств НАТО

Премьер-министр Венгрии: Будапешт не будет поставлять вооружение или направлять военных в Украину Петер Мадьяр выступил с заявлениями перед главной сессией 36-го саммита глав государств и правительств НАТО

Венгрия не будет отправлять Украине вооружение или войска. Об этом премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил журналистам в Анкаре перед главной сессией 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО.

Глава правительства подчеркнул, что венгерский народ верит в «силу и единство НАТО».

«Единство НАТО отвечает нашим общим интересам, и мы полны решимости вновь позиционировать Венгрию как надежного союзника», — сказал Мадьяр, отметив, что правительство Венгрии приняло решение увеличить оборонные расходы и к 2035 году достигнет цели в 5% от ВВП.

Говоря о российско-украинском конфликте Мадьяр заявил, что Украина является «жертвой», а Россия — «жестоким агрессором». «Украина имеет право защищать свою территорию и территориальную целостность. Мы продолжаем оказывать ей гуманитарную помощь, но, как уже неоднократно заявляли, Венгрия не будет поставлять вооружение или направлять военных в Украину», - отметил премьер-министр.

Мадьяр сообщил, что провел краткую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, достигнута договоренность двусторонних переговоров в будущем.

Мицотакис: поддержка Греции непоколебима

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что для него всегда было особым удовольствием посещать Анкару. «Я всегда был большим сторонником развития отношений между двумя странами», - сказал глава правительства.

Кроме того, он подчеркнул непоколебимость поддержки НАТО со стороны Греции. «В настоящее время мы реализуем программу модернизации наших вооруженных сил на сумму 25 млрд евро», - заявил глава греческого Кабмина.

Мицотакис подчеркнул, что Греция всегда выполняла свои обязательства перед НАТО.

Премьер-министр указал на важность соблюдения меморандума, заключенного между США и Ираном. «В период, когда стоимость жизни остается главной заботой для всех европейских правительств, жизненно важно дать демократии и дипломатии время для решения этой сложной проблемы. Конечно, я осознаю, что дальнейшая эскалация напряженности означает рост цен на бензин, и мы надеемся, что этого не произойдет», - сказал премьер-министр Греции.

Румен Радев: Народ Гренландии имеет право на самоопределение

Премьер-министр Болгарии Румен Радев, в свою очередь, подчеркнул, что сегодняшний саммит НАТО в Анкаре проходит в важный период, когда альянс переживает глубокий процесс трансформации.

Радев отметил, что саммит продемонстрировал необходимость и решимость европейских стран-союзников вносить больший вклад в коллективный оборонный потенциал НАТО.

Конфликты в соседних регионах, особенно вооруженные столкновения в Украине и на Ближнем Востоке, ясно показывают европейским государствам, что обеспечение безопасности их граждан является неотъемлемой обязанностью, требующей постоянных усилий, отметил глава правительства.

Радев подчеркнул, что цель НАТО по доведению оборонных расходов до 5% ВВП для Болгарии означает не просто наращивание традиционных военных возможностей, но и инвестиции в инфраструктуру, транспорт, связность, цифровую устойчивость и кибербезопасность.

Отвечая на вопрос о поддержке Украины, Радев рассказал, что многие предыдущие болгарские правительства оказывали Украине регулярную и всестороннюю помощь в финансовой, медицинской, гуманитарной и военной сферах, однако болгарские политики, обещавшие наибольшую финансовую поддержку Киеву, не предприняли достаточных шагов для развития экономики страны и привлечения новых источников дохода в государственный бюджет.

Радев обратил внимание на то, что Болгария продолжит оказывать Украине финансовую поддержку в пределах своих возможностей, однако эта помощь не должна влиять на социальные расходы.

Отвечая на вопрос о Гренландии, Радев заявил, что Европа должна предоставить возможности, позволяющие народу Гренландии реализовать свое право на самоопределение.

