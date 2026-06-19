Один из чиновников ЕС сообщил, что Кошта дал указание своей команде открыть дипломатический канал с Россией

Премьер-министр Бельгии указал на председателя Совета ЕС Кошту в связи с возможными переговорами с Путиным Один из чиновников ЕС сообщил, что Кошта дал указание своей команде открыть дипломатический канал с Россией

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что председатель Совета Европейского союза (ЕС) Антониу Кошта является наиболее подходящей кандидатурой для представления интересов ЕС на возможных переговорах с президентом России Владимиром Путиным.



Беседа Де Вевера с журналистами, состоявшаяся после вечерних заседаний саммита лидеров ЕС 18 июня, превратилась в краткий диалог, когда мимо них прошел Кошта, покидавший место проведения саммита.



Обращаясь к Коште, Де Вевер сказал: «Я как раз о тебе говорил, Антонио. Ты — единственный человек, который может представлять нас».



После того как Кошта поблагодарил его, Де Вевер в шутку заметил: «Нам нужно как можно скорее отправить тебя в Москву».



Кошта же, улыбаясь, ответил: «Потому что ты не хочешь, чтобы я был в Брюсселе».

Лидеры ЕС обсуждают вопрос о том, следует ли налаживать прямой канал связи с Россией и кто должен представлять Союз на возможных будущих мирных переговорах.



По данным дипломатических источников, во время рабочего ужина лидеров, состоявшегося в четверг вечером, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Германии Фридрих Мерц сдержанно отнеслись к инициативам Кошты по налаживанию прямых контактов с Кремлем.



Некоторые лидеры ЕС поддерживают инициативы Кошты, однако внутри Союза сохраняются разногласия по поводу того, как и через кого Европа должна устанавливать контакты с Москвой.



Один из чиновников ЕС, с которым удалось связаться после сессии саммита, посвященной Украине, сообщил, что Кошта дал указание своей команде открыть дипломатический канал с Россией.