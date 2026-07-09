Премьер-министр Бельгии: переговоры союзников в Анкаре прошли конструктивно

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер назвал саммит НАТО в Анкаре «успешным».

Несмотря на удары США по Ирану и жесткие заявления президента США Дональда Трампа, переговоры между союзниками прошли в конструктивной атмосфере, заявил глава бельгийского правительства.

Как сообщают национальные СМИ, Де Вевер выступил на совместном брифинге с министром обороны Тео Франкеном и главой МИД Максимом Прево. Он отметил, что на встрече лидеров 32 стран — членов НАТО не было «фальшивых нот».

Премьер-министр Бельнии напомнил, что перед саммитом Трамп критиковал европейских союзников за недостаточную поддержку в вопросе противостояния Ирану, вновь поднял тему Гренландии, а сами удары США по Ирану омрачили повестку. Тем не менее, подчеркнул премьер, рабочие сессии не пострадали от этих событий.

По словам Де Вевера, саммит прошел успешно как с точки зрения обсуждений, так и принятых решений, и глава Белого дома в своем заключительном слове выразил удовлетворение итогами встречи.

Глава бельгийского правительства напомнил, что союзники по НАТО достигли широкого консенсуса по предоставлению Украине новых пакетов военной помощи в размере 70 млрд евро в 2026 и 2027 годах. Хотя по методам достижения целей между союзниками есть расхождения, общее понимание стратегии сохраняется.

Де Вевер подчеркнул, что в своей речи на саммите дважды призывал к «взаимному уважению». Он отметил, что общественная поддержка увеличения оборонных расходов возможна только в том случае, если союзники будут действовать как равноправные партнеры, а не оказывать друг на друга давление.

Премьер-министр Бельгии заявил, что союзники по НАТО не были заранее уведомлены об ударах США по Ирану, и напомнил, что аналогичным образом перед предыдущими операциями США и Израиля консультации с партнерами также не проводились. Де Вевер отметил, что, с одной стороны, Европе предлагают брать на себя больше ответственности, но при этом отстраняют от принятия ключевых решений в сфере безопасности, что вызывает беспокойство у некоторых союзников.

Вместе с тем, подчеркнул он, обмен мнениями на саммите прошел взвешенно и конструктивно. Де Вевер выразил доверие генеральному секретарю НАТО Марку Рютте и высоко оценил его усилия по сохранению единства Альянса в сложный период.​​​​​​​