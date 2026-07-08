Хотя мы начинали с низких показателей, но достигли значительного прогресса - Барт Де Вевер

Премьер-министр Бельгии объявил о росте оборонных расходов страны на 60% Хотя мы начинали с низких показателей, но достигли значительного прогресса - Барт Де Вевер

Бельгия увеличила оборонные расходы на 60% по сравнению с предыдущим годом, что является самым высоким показателем среди стран Европейского союза.

Об этом премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил журналистам перед заседанием Североатлантического совета в рамках 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО в Анкаре в среду, 8 июля. «Хотя мы начинали с низких показателей, но достигли значительного прогресса», - пояснил он.

Глава правительства отметил, что тремя основными приоритетами саммита являются увеличение оборонных расходов, укрепление оборонной промышленности и подтверждения курса на поддержку Украины.

По словам Де Вевера, Бельгия движется именно в направлении достижения этих целей. Премьер-министр отметил, что производственные мощности оборонной промышленности пока не растут желаемыми темпами, но работа в этой области продолжается.

Де Вевер заявил, что поддержка Украины должна продолжаться, и отметил, что на саммите в этом вопросе царит позитивная атмосфера. Он подчеркнул, что увеличение военной помощи Украине станет для президента России Владимира Путина «очень четкой красной карточкой».

Ситуация в Иране – не дело НАТО

Касаясь иранской темы, Де Вевер отметил, что она будет затронута на саммите, но не является вопросом НАТО. «Это не дело НАТО. Однако, насколько я понимаю, мы все же обсудим эту тему»,- сказал премьер-министр.

Глава бельгийского Кабмина напомнил, что статья 5 Вашингтонского договора применяется только в случае нападения на одного из союзников, и подчеркнул, что односторонние военные действия отдельной страны не запускают автоматически механизм коллективной обороны альянса.

Де Вевер предупредил о возможных серьезных экономических последствиях обострения ситуации вокруг Ирана, отметив, что под ударом окажутся прежде всего европейские экономики, зависящие от поставок энергоносителей.

Комментируя ситуацию в Газе, Де Вевер заявил, что приоритетом является прекращение атак, и сообщил, что Бельгия поддерживает международные инициативы Франции и Великобритании.

Он также отметил, что в случае формирования возможной международной коалиции участие Бельгии будет определяться правительственным решением. Бельгия обладает значительными возможностями в области борьбы с морскими минами и обеспечения морской безопасности, добавил премьер-министр.

Саммит НАТО в Анкаре

Начавшийся накануне саммит НАТО в Анкаре проходит с участием 32 стран-членов, а также лидеров некоторых партнеров НАТО из Азиатско-Тихоокеанского региона и приглашенных гостей, включая президента Украины Владимира Зеленского.

Первый день 36-го саммита НАТО на уровне глав государств и правительств ознаменовался Форумом оборонной промышленности НАТО.

Выступая на открытии форума, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске новых проектов Альянса. В рамках форума также состоялась коллективная церемония подписания соглашений с государствами и компаниями, присоединившимися к новым проектам НАТО в сферах космических технологий и наблюдения, ударных возможностей, а также интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

На форуме также выступили президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз и министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Прибытие лидеров на саммит в Анкару продолжалось весь день, а сегодня лидеры принимают участие в главном заседании саммита НАТО в Президентском комплексе.

Интенсивные контакты президента Эрдогана

Прибывший в Анкару накануне для участия в саммите президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом - сначала встречу один на один в Президентском комплексе, а затем — встречу с участием делегаций.

На совместной пресс-конференции глава Белого дома дал сигнал о возможной отмене санкций против Турции в рамках закона CAATSA (Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций). Президент Эрдоган, в свою очередь, выразил уверенность в том, что по вопросу F-35 на саммите будет принято благоприятное решение.

В течение дня президент Эрдоган в рамках саммита НАТО в Анкаре также провел встречи с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Канады Марком Карни.

Кроме того, президент Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган дали официальный ужин в Президентском комплексе в честь лидеров и их супруг. Также в зимнем саду Президентского комплекса состоялся прием с участием глав государств и правительств стран-членов НАТО, стран Азиатско-Тихоокеанского региона (AP4 — Австралия, Япония, Новая Зеландия и Южная Корея), а также приглашенных лидеров.

