Премьер-министр Беларуси обозначил ключевые перспективы сотрудничества с Азербайджаном

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с заместителем премьер-министра Азербайджана Самиром Шарифовым, в рамках которой обозначил перспективы сотрудничества двух стран, сообщили белорусские государственные СМИ во вторник, второго июня.

«Беларусь и Азербайджан, ни для кого не секрет, исторически связывают очень тесные отношения. Надежность нашей дружбы подтверждена неоднократно в разных ситуациях. Такой высокий уровень взаимоотношений стал возможным благодаря нашим лидерам - президентам наших стран уважаемым Ильхаму Гейдаровичу Алиеву и Александру Григорьевичу Лукашенко», - подчеркнул белорусский премьер-министр, добавив, что задача правительств двух стран - обеспечить выполнение достигнутых договоренностей.

Александр Турчин отметил, что все проекты, которые были намечены и обсуждались, в той или иной степени реализуются. «То, что мы обсуждали на встрече с уважаемым Ильхамом Гейдаровичем его позиция по углублению нашего взаимодействия путем создания совместных предприятий на территории Азербайджана - конечно, дает свой эффект. Поэтому можно отметить и лифтостроение, и машиностроение. И, конечно, отдельные слова благодарности Президенту Азербайджана за наше сотрудничество в области коммунальной техники. Это его решение», - сказал глава правительства.

Александр Турчин добавил, что делегацию Азербайджана ожидает очень насыщенная программа, в том числе посещение выставки «Белагро». «Поэтому я думаю, что в результате нашего интенсивного взаимодействия будут рождаться и новые проекты, и новые точки соприкосновения», - сказал он.

- Минск и Баку связывают проверенные временем связи

Беларусь и Азербайджан связывают проверенные временем дружеские отношения, заявила заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич на открытии Белорусско-азербайджанского бизнес-форума в Минске во вторник, второго июня.

Беларусь и Азербайджан всегда связывали не просто тесные торгово-экономические или политические отношения - это действительно проверенные временем дружественные отношения, убеждена Наталья Петкевич.

«Это связи и сотрудничество, которые проверены и в хорошие, и в трудные минуты. Очень важно, когда есть такая политическая и правительственная основа для сотрудничества бизнеса. Это создает условия для того, чтобы на всех уровнях - и на высоком, и на уровне предприятий - отношения складывались самым благоприятным образом», - подчеркнула она.

Двустороннее сотрудничество действительно успешно развивается, отметила заместитель премьер-министра Беларуси. «Главы государств поставили перед нами амбициозную задачу - выйти на $1 млрд в нашем товарообороте. Это значит, что потенциал у нас есть, но и работы у нас еще очень много», - сказала Наталья Петкевич.

По ее словам, сегодня Беларусь и Азербайджан могут гордиться многоаспектным межгосударственным сотрудничеством. Есть много направлений, которые страны взяли за основу развития отношений: создание совместных предприятий, промышленная кооперация, кооперация в сельском хозяйстве, привлекла внимание заместитель премьер-министра Беларуси.

Экономики стран способны взаимно дополнять друг друга, отметила Наталья Петкевич. «Мы поставляем ряд продукции, в которой нуждается Азербайджан: это продовольствие, продукция деревообработки, машиностроение, товары химической и фармацевтической отраслей и другие. С другой стороны, есть ряд видов продукции, которые нам необходимы от наших партнеров в Азербайджане: это не только вкусные фрукты, орехи, вино, коньяк, но и полимерное сырье и так далее», - сказала она.

Беларусь рассчитывает на более широкое распространение промышленной кооперации с Азербайджаном, добавила вице-премьер.

