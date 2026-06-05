Премьер-министр Беларуси назвал Кыргызстан перспективной площадкой для совместных производств Александр Турчин выступил на церемонии открытия Белорусско-кыргызского бизнес-форума в Бишкеке

Беларусь рассматривает Кыргызстан как перспективную площадку для создания совместных производств.

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время церемонии открытия Белорусско-кыргызского бизнес-форума, сообщили белорусские государственные СМИ в пятницу, 5 июня.

«Беларусь рассматривает Кыргызстан не просто как рынок сбыта готовой продукции, но как перспективную площадку для долгосрочного сотрудничества и создания совместных производств с высокой добавленной стоимостью», - подчеркнул Александр Турчин.

По его словам, для этого есть все необходимое - твердая политическая воля, прозрачные правила игры в рамках ЕАЭС и обоюдная готовность укреплять экономические связи на десятилетия вперед.

Приоритеты в промышленной сфере четко определены в двух дорожных картах на периоды до 2027 и 2030 годов, отметил Турчин.

«Белорусская техника давно и заслуженно пользуется спросом в Кыргызстане, однако сегодня время диктует необходимость перехода от простой торговли к реализации глубоких кооперационных проектов. Важно, что для совместных проектов созданы финансовые механизмы: подписано базовое соглашение между Банком развития Беларуси и Государственным банком развития Кыргызстана, позволяющее использовать доступные кредитные ресурсы. Призываю вас к максимальной активизации прямого диалога»,- отметил глава правительства.

По его словам, сторонам необходим интенсивный обмен опытом, управленческими практиками и современными технологическими решениями. «Используйте в том числе возможности этого форума для установления прочных личных контактов, поиска новых партнеров», - сказал премьер-министр.

Беларусь и Кыргызстан связывает прочный фундамент: общая история, членство в единых интеграционных объединениях и взаимодополняющий характер национальных экономик. «Сегодня мы находимся на знаковом этапе, когда политическое доверие между лидерами наших стран трансформируется в конкретные экономические показатели», - подчеркнул Александр Турчин.

Стороны настроены на решительную и результативную работу, задача - превратить достигнутые договоренности в конкретные контракты и работающие предприятия, заключил премьер-министр.

Во время форума запланированы многочисленные деловые переговоры между компаниями двух стран в самых различных областях деятельности. По итогам планируется подписание двусторонних документов.

Глава белорусского правительства в эти дни посещает с официальным визитом Кыргызстан.