Премьер-министры Беларуси и РФ обсудили интеграцию в ЕАЭС Александр Турчин провел телефонный разговор с российским коллегой Михаилом Мишустиным

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Об этом в понедельник, 4 мая сообщила пресс-служба Совета министров Республики Беларусь.

Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы белорусско-российского торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества и условились об активизации интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.

Александр Турчин и Михаил Мишустин обсудили ход реализации крупных совместных экономических проектов в Беларуси и России.