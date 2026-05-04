Премьер-министры Беларуси и РФ обсудили интеграцию в ЕАЭС

Ulviyya Amoyeva
04 Май 2026•Обновить: 04 Май 2026
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
Об этом в понедельник, 4 мая сообщила пресс-служба Совета министров Республики Беларусь.
Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы белорусско-российского торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества и условились об активизации интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.
Александр Турчин и Михаил Мишустин обсудили ход реализации крупных совместных экономических проектов в Беларуси и России.