По словам Анвара Ибрагима, эта политика основана на поддержке прав палестинского народа и неприятии «угнетения, агрессии и продолжающихся убийств» в секторе Газа

Премьер Малайзии: Куала-Лумпур намерен сохранить запрет на въезд граждан Израиля По словам Анвара Ибрагима, эта политика основана на поддержке прав палестинского народа и неприятии «угнетения, агрессии и продолжающихся убийств» в секторе Газа

Власти Малайзии сохранят запрет на въезд граждан Израиля, несмотря на критику со стороны ряда американских законодателей. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, передает агентство Bernama.

По его словам, эта политика основана на поддержке прав палестинского народа и неприятии «угнетения, агрессии и продолжающихся убийств» в секторе Газа.

«Они могут выступать с угрозами, однако я буду твердо защищать права малайзийского народа и решение правительства сохранить запрет на въезд любому гражданину Израиля в Малайзию», - заявил премьер.

Ранее восемь членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии призвали госсекретаря Марко Рубио отреагировать на намерение Малайзии депортировать граждан Израиля. Кроме того, они предложили приостановить финансирование программы International Military Education and Training (IMET), если Куала-Лумпур не пересмотрит свою политику.

Министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан в свою очередь сообщил, что гражданин США и Израиля, въехавший в страну по американскому паспорту, был обязан покинуть Малайзию после того, как власти установили наличие у него израильского гражданства.

Анвар Ибрагим также выразил уверенность, что данный вопрос не повлияет на отношения Малайзии с США.