Наваф Салам подчеркнул, что укрепление вооруженных сил необходимо для восстановления суверенитета и стабильности

Премьер Ливана заявил о необходимости размещения армии на всей территории страны Наваф Салам подчеркнул, что укрепление вооруженных сил необходимо для восстановления суверенитета и стабильности

Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что для восстановления суверенитета страны и обеспечения стабильности ливанская армия должна быть размещена на всей территории государства, а власть должна быть полностью восстановлена.

Салам выступил с заявлением по случаю Дня армии Ливана, опубликовав обращение в социальной сети X.

«Мы гордимся ливанской армией. Восстановление нашего суверенитета, обеспечение стабильности в нашей стране и безопасности наших детей зависят от размещения вооруженных сил на всей территории Ливана и установления государственной власти от Накуры на юге до Ариды на севере», — заявил премьер.

Он отметил, что правительство Ливана намерено укреплять возможности армии путем увеличения численности личного состава, улучшения оснащения и повышения условий службы военнослужащих для защиты страны и ее граждан.

Ситуация на фоне израильских атак и процесса прекращения огня

Израильская армия 2 марта начала интенсивные авиаудары по Ливану и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

Ливанские власти ранее сообщали, что число внутренне перемещенных лиц в результате боевых действий превысило 1 миллион человек.

Временное десятидневное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, несколько раз продлевалось.

После пятого раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном в Вашингтоне 26 июня стороны подписали рамочное соглашение.

Несмотря на прекращение огня, Израиль продолжает наносить удары по различным районам Ливана.

По последним данным Министерства здравоохранения Ливана, с 2 марта в результате израильских атак на страну погибли 4 333 человека.