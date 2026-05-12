Премьер Катара: Доха и Анкара поддерживают посредничество Пакистана по открытию Ормузского пролива Аль Сани выступил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Дохе

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бин Абдуррахман Аль Сани заявил, что его страна вместе с Турцией поддерживает посреднические усилия Пакистана по прекращению войны и открытию Ормузского пролива.

Премьер Катара отметил, что ограничения судоходства в Ормузском проливе также влияют на морскую торговлю. «Иран не должен использовать этот пролив как оружие для давления или шантажа стран Персидского залива».

Говоря о ситуации в Газе, он заявил, что Израиль продолжает атаковать мирных жителей и вынуждать их к переселению, а также нарушает режим прекращения огня и использует гуманитарную помощь как инструмент давления.

Аль Сани подчеркнул, что регион переживает чувствительный этап, требующий консультаций с дружественными странами, и отметил, что Турция является одним из ключевых партнёров в координации.

Он также подтвердил, что Катар и Турция поддерживают усилия Пакистана по посредничеству для прекращения войны и возобновления работы Ормузского пролива.

Премьер-министр Катара оценил ситуацию в Ормузском проливе, продолжающийся, несмотря на режим прекращения огня, кризис в Газе из-за нарушений со стороны Израиля, а также региональные дипломатические усилия Турции и Катара.

«Мы несем ответственность за то, чтобы гарантировать, что война не возобновится. Единственным решением является дипломатия», — сказал Аль Сани.

Он отметил, что Иран не должен использовать Ормузский пролив как инструмент давления на страны Персидского залива, подчеркнув, что дипломатия остается единственным путем снижения напряженности в регионе.

«Кризис в Ормузском проливе влияет на весь мир. К сожалению, судоходство в проливе используется как оружие», — заявил он, добавив, что текущая ситуация не способствует снижению напряженности.

Аль Сани также сообщил, что его недавний визит в США был в основном сосредоточен на поддержке посреднических усилий Пакистана, подчеркнув, что Катар поддерживает его роль посредника, считая эту инициативу важной и определяющей для региона и мира.

Он отметил, что Катар полностью поддерживает все инициативы, направленные на мирное урегулирование кризисов, и подчеркнул, что Катар и Турция поддерживают дипломатические усилия Пакистана. «Турция и Катар продолжают координировать усилия по прекращению войны и возобновлению работы Ормузского пролива», — добавил он.

Аль Сани отметил, что экономические последствия войны для стран Персидского залива обсуждались с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, подчеркнув, что регион переживает чувствительный период, требующий консультаций с братскими и дружественными странами.

Касаясь ситуации в Газе, он заявил, что бомбардировки гражданских объектов и политика принудительного перемещения населения со стороны Израиля неприемлемы, несмотря на режим прекращения огня.

«Израиль продолжает нарушения, несмотря на перемирие в Газе. Это неприемлемо», — сказал он.

Он также заявил, что Израиль не соблюдает соглашения и не допускает гуманитарную помощь в Газу, отметив, что Катар и Турция разделяют одинаковую позицию по этому вопросу.

Аль Сани сообщил, что на встрече с Хаканом Фиданом также обсуждались нарушения перемирия в Ливане, атаки на жилые районы и угрозы в адрес ливанского населения со стороны Израиля.

Он добавил, что отношения между Дохой и Анкарой за последние годы превратились в прочное стратегическое партнерство, и стороны продолжат координацию во всех сферах.