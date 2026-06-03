«Мы не собираемся отвечать или реагировать на каждую его публикацию», - Марк Карни

Премьер Канады: Оттава не будет отвечать на каждую публикацию Трампа в соцсетях «Мы не собираемся отвечать или реагировать на каждую его публикацию», - Марк Карни

Оттава не намерена реагировать на каждую публикацию американского лидера Дональда Трампа в социальных сетях, в том числе на его заявления о том, что Канада является «51-м штатом» США. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, выступая на пресс-конференции в городе Лонгёй провинции Квебек.

Один из журналистов напомнил о публикации Трампа, в которой Канада была названа «51-м штатом США», а также о том, что посол США в Оттаве Пит Хукстра разместил этот пост в соцсетях. В ответ на вопрос журналиста, следует ли американскому дипломату покинуть страну, Карни сказал «нет».

«С этой администрацией нам приходится работать. Они (США) - наш крупнейший торговый партнер, важнейший партнер в сфере безопасности, и нас связывают отношения по многим другим направлениям. Мы работаем с этой администрацией и принимаем ее такой, какая она есть», — сказал канадский премьер.

Карни отметил, что канадские чиновники продолжают контакты со своими американскими коллегами по ключевым вопросам, включая торговлю.

Министр международной торговли Канады Доминик Леблан и главный переговорщик Дженис Шаретт находятся в Вашингтоне, где проводят встречи с представителями американской администрации по вопросам двусторонних торговых отношений, - указал он.

Отвечая на вопрос о том, влияют ли заявления Трампа о «51-м штате» на торговые переговоры между двумя странами, Карни заявил, что американский президент активно использует социальные сети и в последние месяцы стал делать это еще чаще.

«Мы не собираемся отвечать или реагировать на каждую его публикацию», — подчеркнул он.