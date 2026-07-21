Премьер Канады назвал решение США о введении 50-процентных пошлин «односторонней торговой мерой»

Bekir Aydoğan, Olga Keskin
21 Июля 2026•Обновить: 21 Июля 2026
Премьер-министр Канады Марк Карни назвал решение США ввести 50-процентные таможенные пошлины на импорт ряда канадских товаров «односторонней торговой мерой».
Карни прокомментировал решение Вашингтона о введении 50-процентных пошлин на отдельные товары, импортируемые из Канады.
По его словам, этот шаг стал «очередной серией односторонних торговых мер» со стороны США.
«К ним относятся, в частности, пошлины, введенные в отношении автомобильной отрасли Канады в нарушение Соглашения между Канадой, США и Мексикой (CUSMA)», — сказал премьер.
Карни подчеркнул, что Канада представила комплексные и детализированные предложения для урегулирования разногласий и модернизации соглашения CUSMA, отметив, что Оттава по-прежнему привержена принципам свободной и справедливой торговли.
Премьер также сообщил, что правительство страны примет все необходимые меры для защиты интересов канадских работников, фермеров, предприятий и семей.
Ранее США объявили о введении 50-процентных таможенных пошлин на импорт ряда товаров из Канады, обвинив Оттаву в проведении «дискриминационной» политики в отношении американской продукции.