Распределение бремени внутри альянса смещается от США в сторону Канады и Европы, тогда как Канада серьезно наращивает оборонные расходы, - Марк Карни

Премьер Канады заявил о значительном увеличении расходов на оборону Распределение бремени внутри альянса смещается от США в сторону Канады и Европы, тогда как Канада серьезно наращивает оборонные расходы, - Марк Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о значительном увеличении расходов страны на оборону. Об этом канадский премьер заявил журналистам перед началом 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО в Анкаре.

«Саммит проходит в период, когда характер ведения войны быстро меняется, и прежде всего из-за гибридных войн, гиперзвуковых ракет и автономных военных технологий, тогда как угрозы становятся все более разнообразными»,- сказал премьер.

При этом Карни считает, что «Россия представляет прямую угрозу».

Он отметил, что распределение бремени внутри альянса смещается от США в сторону Канады и Европы, тогда как Канада серьезно наращивает оборонные расходы.



«Если говорить от имени Канады, вы можете видеть, что наши оборонные расходы значительно выросли», — сказал Карни.

По его словам, сейчас Канада выделяет на оборону 1,5 % ВВП, а в ближайшие два года этот показатель будет увеличен до 4 %.

Кроме того, Карни сообщил, что перед прибытием в Анкару провел продолжительную беседу с президентом США Дональдом Трампом.



По словам канадского премьера, Трамп хотел увидеть изменения в распределении бремени внутри НАТО, этот процесс уже начался и набирает обороты.

Карни также заявил, что Иран, нанося удары по объектам в Саудовской Аравии и Катаре, действовал «безответственно», указав на то, что Канада выступает за снижение напряженности в регионе.