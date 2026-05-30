Премьер Канады заявил об установлении более стабильного и конструктивного партнерства с КНР

Канада и Китай установили более стабильное и конструктивное партнерство, - Марк Карни

Оттава выстраивает с Пекином «более стабильное и конструктивное партнерство». Об этом сообщил премьер-министр Канады Марк Карни в социальной сети американской компании X по итогам встречи с министром иностранных дел Китая Ван И, который находится в Канаде с официальным визитом.

Глава канадского правительства отметил, что Канада и Китай установили более стабильное и конструктивное партнерство, указав на то, что встреча была посвящена созданию новых возможностей и большему процветанию по обе стороны Тихого океана.

Глава МИД Канады призвала к расширению сотрудничества

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд, в свою очередь, прокомментировала встречу со своим китайским коллегой.

Ананд отметила , что нынешний визит министра иностранных дел Китая в Канаду стал первым за более чем десять лет и представляет собой важный шаг в развитии двусторонних отношений.

По словам канадского министра, стороны договорились проводить встречи на уроне глав ведомств не реже одного раза в год с целью обсуждения и урегулирования чувствительных вопросов.

«Кроме того, мы достигли договоренности о развитии сотрудничества в таких ключевых сферах, как сельское хозяйство, чистые технологии, энергетика и промышленное производство, а также о возобновлении диалога по вопросам национальной безопасности», — отметила глава канадской дипломатии.