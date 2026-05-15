«Молчание перед лицом геноцида и незаконной войны Израиля не является вариантом», - Педро Санчес

Премьер: Испания бойкотирует «Евровидение», чтобы «быть на правильной стороне истории» «Молчание перед лицом геноцида и незаконной войны Израиля не является вариантом», - Педро Санчес

Испания бойкотирует песенный конкурс «Евровидение», в котором принимает участие Израиль, продолжающий свой геноцид в Газе, чтобы «быть на правильной стороне истории». Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в социальной сети американской компании X.

Премьер напомнил, что Испания не будет участвовать в конкурсе «Евровидение», проходящем в этом году в австрийской Вене.

«Молчание перед лицом геноцида и незаконной войны Израиля не является вариантом», - сказал Санчес, указав на то, что Испания не может оставаться безразличной к происходящему в секторе Газа и Ливане.

Финал конкурса состоится 16 мая

70-й конкурс «Евровидение», который в этом году проходит в Вене, столице Австрии, сопровождается бойкотами и протестами из-за участия Израиля.

Испания, Словения, Ирландия, Исландия и Нидерланды, выразившие протест против участия Израиля в конкурсе, ранее объявили о решении отказаться от участия в «Евровидении».

Первый полуфинал конкурса состоялся 12 мая, второй — 14 мая, а финал пройдет 16 мая.