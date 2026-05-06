Премьер Испании призвал Еврокомиссию открыть путь для расследования геноцида в Газе

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен активировать механизм «блокирующего статута»», чтобы санкции США в отношении судей и прокуроров Международного уголовного суда (МУС), расследующих геноцид в секторе Газе, не распространялись на Европейский союз. Об этом говорится в сообщении испанского премьера под заголовком «Испания не будет закрывать глаза», опубликованном в соцсети американской компании X.



«Введение санкций против тех, кто выступает в защиту международного правосудия, ставит под угрозу всю систему защиты прав человека. ЕС не может оставаться равнодушным к этой несправедливости. Поэтому сегодня мы призываем Комиссию активировать блокирующий статут для защиты независимости Международного уголовного суда и Организации Объединенных Наций, а также их действий, направленных на прекращение геноцида в секторе Газа», - сказал Санчес.



Испанский премьер выступил с таким заявлением в ответ на санкции США против членов ООН и представителей МУС, расследующих события в Газе. Механизм «блокирующего статута», активации которого добивается Санчес, позволяет ЕС приостанавливать действие законов третьих стран, затрагивающих интересы сообщества.



Премьер Испании призвал принять меры против санкций, которые США с начала 2025 года ввели в отношении членов МУС и которые в настоящее время затрагивают 11 судей и прокуроров.



В феврале прошлого года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против высокопоставленных сотрудников и персонала МУС в ответ на ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.



В июле Вашингтон также ввел санкции против специального докладчика ООН по Палестине Франчески Альбанезе из-за ее «кампании» против Израиля.



Заявление Санчеса последовало вслед за направленным Урсуле фон дер Ляйен письмом. Как сообщили в канцелярии испанского премьера, в послании подчеркивалось, что подобные санкции «создают крайне тревожный прецедент, который ставит под угрозу независимое функционирование институтов, имеющих важное значение для международного правосудия».



В письме также отмечается, что меры, санкционированные Трампом, включают «блокировку банковских счетов и услуг, ограничения на поездки и любые другие препятствия, мешающие должностным лицам выполнять свои обязанности по расследованию и преследованию нарушений прав человека».



Сообщается, что регламент ЕС №2271/1996, известный как «Блокирующий статут», обеспечивает защиту лиц, попавших под санкции, от экстерриториального применения законов третьих стран, затрагивающих интересы Евросоюза.