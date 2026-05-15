Премьер Испании поддержал Ямаля после критики Израиля из-за флага Палестины

Премьер-министр Испании Педро Санчес поддержал испанского футболиста марокканского происхождения Ламина Ямаля, которого раскритиковал министр обороны Израиля Исраэль Кац за то, что во время празднования чемпионства «Барселоны» он размахивал палестинским флагом на улицах города.

Санчес в публикации в социальной сети американской компании X резко ответил израильскому министру.

«Те, кто считает размахивание флагом государства “разжиганием ненависти”, либо потеряли рассудок, либо ослеплены собственным чувством стыда. Ламин выразил солидарность с Палестиной, которую чувствуют миллионы испанцев. И это еще одна причина гордиться им», — написал премьер-министр.

После того как «Барселона» оформила чемпионство в лиге, 11 мая на улицах Барселоны прошли массовые празднования, во время которых Ямаль с клубного автобуса размахивал палестинским флагом.

«Ламин Ямаль решил разжигать ненависть к Израилю в то время, как наши солдаты ведут борьбу с террористической организацией ХАМАС, которая 7 октября убивала, насиловала, сжигала и уничтожала еврейских детей, женщин и пожилых людей», - написал израильский министр в Х.

Он также добавил «Каждый, кто поддерживает подобное послание, должен спросить себя: считает ли он это гуманным поведением? Является ли это моральным?»

Жест молодого игрока сборной Испании и «Барселоны» в поддержку Палестины стал предметом полемики в некоторых кругах, подогреваемой Израилем.

12 мая на пресс-конференции в резиденции премьер-министра Монклоа Санчес, отвечая на вопрос о палестинском флаге в руках Ямаля, напомнил, что Испания официально признала Государство Палестина, и заявил: «У Палестины, как и у Израиля, есть право на существование».