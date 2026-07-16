Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди осудил атаку беспилотников на Эрбиль, заявив о недопустимости подобных действий.

Как сообщили в пресс-службе иракского премьера, аз-Зейди назвал атаку беспилотных летательных аппаратов, нарушивших воздушное пространство Эрбиля, «отчаянной попыткой» подорвать стабильность Ирака, а также его решительный курс на государственное строительство и укрепление общественного мира.

Премьер подчеркнул, что подобные действия не останутся без ответа, а также поручил профильным силовым структурам и воинским подразделениям в координации с силами безопасности Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ) принять все необходимые меры для предотвращения подобных атак в будущем. Кроме того, аз-Зейди заявил о необходимости противодействовать лицам и группировкам, представляющим угрозу безопасности населения на всей территории страны.

Ранее Антитеррористическое управление КРАИ сообщило, что над Эрбилем были уничтожены восемь ударных беспилотников.

По данным ведомства, в результате инцидента погибших и пострадавших нет.