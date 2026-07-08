Премьер Израиля выразил обеспокоенность возможными поставками истребителей F-35 Турции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне усиления вероятности возвращения Турции в программу F-35 в серии интервью американским СМИ выразил обеспокоенность по этому поводу.

После интервью Fox News и CNN Нетаньяху в беседе с Newsmax также попытался убедить американскую общественность в том, что возвращение Турции в программу F-35, по его утверждению, было бы ошибочным решением.

Премьер-министр Израиля, выступающий против растущей вероятности возвращения Турции в программу F-35, в интервью Newsmax использовал формулировки, схожие с теми, которые ранее прозвучали в его беседах с Fox News и CNN.

Нетаньяху выразил обеспокоенность возможными поставками истребителей F-35 Турции, заявив, что считает такое решение «ошибочным».

Он утверждал, что Турция якобы угрожает Греции и выступает за уничтожение Израиля. «Наличие у Турции такого оружия, как F-35, на мой взгляд, в значительной степени дестабилизирует регион», - заявил Нетаньяху.

Нетаньяху также заявил, что у него хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом, и охарактеризовал вопрос возвращения Турции в программу F-35 как «разногласие между двумя друзьями».

На фоне продолжающегося в Анкаре 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО заявления президента США Дональда Трампа, указывающие на возможное возвращение Турции в программу F-35, были встречены администрацией Тель-Авива с обеспокоенностью.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху выразил эту обеспокоенность в интервью американским СМИ. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар также открыто заявил, что выступает против такого шага, и отметил, что США должны сохранять «качественное военное превосходство» Израиля в регионе.