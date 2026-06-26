Премьер: Грузия получила гарантии на поставку более 2 млрд куб. м газа из Азербайджана

Abdulrahman Yusupov, Ekip
26 Июня 2026•Обновить: 26 Июня 2026
Правительство Грузии в результате переговоров с азербайджанской стороной получило гарантии на поставку более 2 млрд куб. м природного газа по выгодной цене.
Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, представляя в парламенте годовой отчет о деятельности правительства, передают местные СМИ.
«Мы провели чрезвычайно важные переговоры с нашей дружественной страной — Азербайджаном по поводу газоснабжения, которое имеет фундаментальное значение для нашей страны. В результате мы получили гарантию на поставку более 2 миллиарда кубометров газа по выгодной цене», - сказал Кобахидзе.
Глава правительства акцентировал, что данное соглашение имеет большое значение с точки зрения укрепления энергетической безопасности Грузии.