Премьер: Грузия получила гарантии на поставку более 2 млрд куб. м газа из Азербайджана Данное соглашение имеет большое значение с точки зрения укрепления энергетической безопасности Грузии, подчеркнул Ираклий Кобахидзе

Правительство Грузии в результате переговоров с азербайджанской стороной получило гарантии на поставку более 2 млрд куб. м природного газа по выгодной цене.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе​​​​​​​, представляя в парламенте годовой отчет о деятельности правительства, передают местные СМИ.

«Мы провели чрезвычайно важные переговоры с нашей дружественной страной — Азербайджаном по поводу газоснабжения, которое имеет фундаментальное значение для нашей страны. В результате мы получили гарантию на поставку более 2 миллиарда кубометров газа по выгодной цене», - сказал Кобахидзе.

Глава правительства акцентировал, что данное соглашение имеет большое значение с точки зрения укрепления энергетической безопасности Грузии.