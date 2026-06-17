Премьер Грузии: Тбилиси и Белград близки к соглашению о свободной торговле

Abdulrahman Yusupov
17 Июня 2026•Обновить: 17 Июня 2026
Грузия и Сербия достигли значительного прогресса в переговорах по соглашению о свободной торговле, осталось согласовать несколько вопросов, после чего стороны будут готовы к его подписанию.
Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем по итогам переговоров в Тбилиси, передают местные СМИ.
По словам главы грузинского правительства, стороны обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества, включая экономику, транспорт и логистику.
Кобахидзе отметил, что переговоры по соглашению о свободной торговле находятся на завершающей стадии.
"Мы достигли значительного прогресса, осталось согласовать несколько вопросов, после чего будем готовы к подписанию соглашения о свободной торговле, которое будет взаимовыгодным для экономического развития наших стран", – сказал премьер.