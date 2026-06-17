Премьер Грузии: Тбилиси и Белград близки к соглашению о свободной торговле Ираклий Кобахидзе провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем

Грузия и Сербия достигли значительного прогресса в переговорах по соглашению о свободной торговле, осталось согласовать несколько вопросов, после чего стороны будут готовы к его подписанию.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем по итогам переговоров в Тбилиси, передают местные СМИ.

По словам главы грузинского правительства, стороны обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества, включая экономику, транспорт и логистику.

Кобахидзе отметил, что переговоры по соглашению о свободной торговле находятся на завершающей стадии.

"Мы достигли значительного прогресса, осталось согласовать несколько вопросов, после чего будем готовы к подписанию соглашения о свободной торговле, которое будет взаимовыгодным для экономического развития наших стран", – сказал премьер.