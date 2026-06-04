Премьер Грузии резко отреагировал на слова Рубио о «поведении» Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе резко отреагировал на заявление госсекретаря США Марко Рубио, который накануне выразил надежду, что Вашингтон сможет изменить не только состояние американо-грузинских отношений, но и «поведение» грузинских властей.



Отвечая на вопросы журналистов в Тбилиси, Кобахидзе дал понять, что воспринимает подобную постановку вопроса как неприемлемую для суверенного государства.



«Грузия не школьник, чтобы кто-то оставил ее на осень и требовал исправиться. Грузия — достойное суверенное государство, и мы везде четко зафиксировали это», — приводят местные СМИ слова премьера.



По его словам, Тбилиси по-прежнему заинтересован в восстановлении стратегического партнерства с Соединенными Штатами, однако переговоры должны строиться на принципах равноправия и справедливости.



«Если что-то и было испорчено в грузино-американских отношениях за последние годы, то это на 100% произошло по вине предыдущей администрации», — сказал Кобахидзе.



Премьер вновь обвинил администрацию Джо Байдена в давлении на Грузию и заявил, что власти страны отказались выполнять требования, которые, по его словам, создавали для государства «тяжелейшие риски».