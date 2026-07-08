«Я всегда был убежденным сторонником развития отношений между нашими двумя странами», - Кириакос Мицотакис

Премьер Греции выступил за развитие отношений с Турцией «Я всегда был убежденным сторонником развития отношений между нашими двумя странами», - Кириакос Мицотакис

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выступил за развитие отношений между Афинами и Анкарой. Об этом греческий премьер заявил журналистам в преддверии 36-го саммита глав государств и правительств стран- членов НАТО в Анкаре.

Мицотакис подчеркнул, что поддержка Грецией Североатлантического альянса остается непоколебимой.

«В настоящее время мы реализуем программу модернизации наших вооруженных сил стоимостью 25 млрд евро», — сказал он.

Мицотакис также отметил, что Греция неизменно выполняет свои обязательства перед НАТО.

Говоря о важности соблюдения меморандума между США и Ираном, он заявил: «В период, когда рост стоимости жизни является главным приоритетом для всех европейских правительств, крайне важно дать демократии и дипломатии время для урегулирования этой сложной проблемы». «Разумеется, я понимаю, что дальнейшая эскалация приведет к росту цен на бензин. Мы надеемся, что этого не произойдет», - сказал он.



Комментируя проведение саммита в Турции, Мицотакис сказал, всегда большим удовольствием приезжает в Анкару. «Я всегда был убежденным сторонником развития отношений между нашими двумя странами», - подчеркнул он.

Болгария подчеркнула право народа Гренландии на самоопределение

Премьер-министр Болгарии Румен Радев, в свою очередь, заявил, что саммит НАТО, проходящий сегодня в Анкаре, проводится в важный период, когда альянс переживает глубокую трансформацию.

По его словам, саммит демонстрирует необходимость и решимость европейских союзников вносить более весомый вклад в коллективный оборонный потенциал НАТО.

Конфликты в соседних регионах, особенно вооруженные столкновения в Украине и на Ближнем Востоке, наглядно демонстрируют европейским государствам, что обеспечение безопасности своих граждан является неотъемлемой обязанностью и требует постоянных усилий, - сказал он.

Болгарский премьер также отметил, что цель НАТО по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП для Болгарии означает не только развитие традиционных оборонных возможностей, но и инвестиции в инфраструктуру, транспортную и логистическую связанность, цифровую устойчивость и кибербезопасность.

Отвечая на вопрос о поддержке Украины, Радев напомнил, что предыдущие правительства Болгарии регулярно оказывали Киеву финансовую, медицинскую, гуманитарную и военную помощь. Вместе с тем он заявил, что политики, обещавшие Украине наибольшую финансовую поддержку, не предприняли достаточных шагов для развития экономики страны и увеличения доходов государственного бюджета.

Болгария продолжит оказывать Украине финансовую помощь в пределах своих возможностей, однако эта поддержка не должна осуществляться за счет социальных расходов, - указал он.

Комментируя вопрос о Гренландии, Радев заявил, что позиция Софии заключается в том, что «Европа должна создать условия, которые позволят народу Гренландии самостоятельно определять свою судьбу».