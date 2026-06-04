Премьер Венгрии Мадьяр заявил о достижении договоренности с Украиной

Венгрия достигла всеобъемлющего соглашения с Украиной о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав стотысячного венгерского меньшинства. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на своей странице в Facebook.

«За 3 недели нам удалось добиться того, чего Виктору Орбану и его команде не удалось добиться за 10 лет. Мы достигли всеобъемлющего соглашения с Украиной о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав стотысячного венгерского меньшинства», - заявил премьер.

По его словам, соглашение стало результатом нескольких недель интенсивных венгерско-украинских переговоров на экспертном уровне, в которых также участвовали политические организации закарпатских венгров и церкви.

Премьер отметил, что украинское правительство взяло на себя обязательство в ближайшем будущем имплементировать согласованные меры в свое законодательство.

«Обязательства Украины также будут отражены в плане действий, который Украина представит Европейскому союзу. Если это произойдет, венгерское правительство даст согласие на открытие первого переговорного кластера по Украине в рамках процесса вступления в ЕС», - подчеркнул Мадьяр.

По словам венгерского премьера, Будапешт по-прежнему не поддерживает ускоренные переговоры о вступлении в Евросоюз. «Если Украине в течение 10 или 15 лет удастся закрыть все 33 переговорные главы, наша страна проведет по этому вопросу юридически обязательный референдум», - заключил он.