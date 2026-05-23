Премьер Венгрии заявил об отзыве намерения о выходе страны из МУС «Правительство отзывает намерение Венгрии выйти из Международного уголовного суда и запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из Украины», —

Правительство Венгрии отзывает намерение о выходе страны из состава Международного уголовного суда (МУС), принятое в период премьерства Виктора Орбана. Об этом в соцсети американской компании X сообщил венгерский премьер Петер Мадьяр.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, несмотря на ордер МУС на арест, 3 апреля 2025 года посетил Венгрию с официальным визитом. Премьер-министр того периода Виктор Орбан на этом фоне объявил о намерении страны выйти из МУС.

20 мая 2025 года Национальное собрание Венгрии проголосовало за выход страны из Международного уголовного суда. Согласно решению, процесс выхода должен был завершиться 2 июня 2026 года.

Однако после всеобщих выборов 12 апреля Мадьяр заявил, что Будапешт приостановит процесс выхода из МУС.