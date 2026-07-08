Кир Стармер привлек внимание к конфликту в Украине и последним событиям в Ормузском проливе

Премьер Великобритании призвал союзников по НАТО действовать сплоченно и решительно Кир Стармер привлек внимание к конфликту в Украине и последним событиям в Ормузском проливе

На фоне продолжающегося конфликта в Украине и последних событий в Ормузском проливе союзники по НАТО должны действовать сплоченно и решительно. Об этом заявил журналистам премьер-министр Великобритании Кир Стармер перед началом 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО, проходящего в Анкаре.

Британский премьер привлек внимание к конфликту в Украине и последним событиям в Ормузском проливе.

«Мы проводим саммит НАТО в условиях продолжающегося конфликта в Украине и последних событий в Ормузском проливе. Нам необходимо обсудить и согласовать множество важных вопросов, касающихся решений, которые будут приняты на этом саммите», — сказал он.

Премьер отметил, что в условиях роста глобальных рисков особое значение приобретает позиция, которую продемонстрирует альянс.

«В такой период крайне важно, чтобы мы, как лидеры, продемонстрировали единство и силу НАТО. Именно это мы и сделаем сегодня на саммите», — пообщел Стармер.