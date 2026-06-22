Премьер Великобритании подал в отставку После ухода Кира Стармера правительство Великобритании может возглавить бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернем

Премьер-министр Великобритании и лидер Лейбористской партии Кир Стармер объявил о своем уходе в отставку.

Выступая с обращением на Даунинг-стрит, политик заявил, что принял данное решение в связи с тем, что парламентская фракция партии не видит его в качестве лидера на следующих выборах.

Стармер отметил, что путь, который он прошел с 2020 года (когда возглавил лейбористов после их тяжелого поражения), был непростым. Подводя итоги своего двухлетнего премьерства (начавшегося в июле 2024 года), Стармер подчеркнул, что смог возродить партию, которая находилась в глубоком кризисе, и вернуть доверие общества к её экономической и внешнеполитической повестке.

По словам политика, после его прихода к руководству партией он приложил усилия для того, чтобы устранить антисемитизм, который омрачал репутацию Лейбористской партии.

По словам Стармера, партия проделала большую работу по восстановлению доверия избирателей в ключевых государственных сферах: экономике, обороне и национальной безопасности.

Теперь правительство Великобритании может возглавить Энди Бернем -уже бывший мэр Большого Манчестера, который на прошлой неделе одержал убедительную победу на внеочередных выборах депутата парламента от округа Мейкерфилд на северо-западе Англии.