Премьер Британии обсудил с коллегами из Нидерландов и Норвегии оборону и безопасность Переговоры прошли в рамках саммита НАТО в Анкаре

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре ппрвоел встречи с коллегами из Нидерландов Робом Йеттеном и Норвегии Йонасом Гаром Стере. Об этом сообщает пресс-служба главы британского правительства.

В ходе переговоров Стармера с премьером Нидерландов Йеттеном стороны обсудили соглашение о сотрудничестве между Великобританией и Нидерландами в сфере судостроения и морской сфере.

Стармер отметил, что это соглашение будет способствовать укреплению НАТО и британской судостроительной промышленности. Политик также поблагодарил Нидерланды за поддержку многонациональной миссии под руководством Великобритании и Франции, призванной обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.

Лидеры также подтвердили намерение совместно искать решения по реализации масштабных оборонных проектов, а также подтвердили готовность увеличить расходы на оборону.

На встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере лидеры отметили, что союзники по НАТО продемонстрировали в Анкаре «непоколебимое единство».

Главы правительств обсудили поддержку Украины со стороны союзников. Стере и Стармер выразили мнение, что для полного восстановления судоходства через Ормузский пролив необходимо достижение устойчивого прекращения огня, призвав задействовать для этого всестороние дипломатические усилия.

На встрече также рассмотрен вопрос совместных закупок в сфере обороны. Подчеркнуто, что это позволит направить больше ресурсов на реализацию крупных оборонных проектов.