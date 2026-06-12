Румен Радев выразил свое несогласие с размещением военной авиации в гражданских аэропортах

Премьер Болгарии призвал США разместить военные самолеты на военных базах Румен Радев выразил свое несогласие с размещением военной авиации в гражданских аэропортах

США имели достаточно времени для перебазирования американских военных самолетов, размещенных в аэропорту имени Васила Левски в Софии. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев, выступая перед журналистами в парламенте.

Радев выразил свое несогласие с размещением военной авиации в гражданских аэропортах, отметив ,что такие воздушные суда должны находиться на военных базах.

«В европейских странах, где находятся самолеты, поддерживающие военные операции против Ирана, они размещены на военных авиабазах, а не на территории гражданских аэропортов», — сказал он.



По словам болгарского премьера, в настоящее время рассматриваются альтернативные места размещения американской авиации и среди возможных вариантов - авиабазы Безмер и Граф-Игнатьево.

Ранее правительство Болгарии приняло решение продлить до 30 июня срок пребывания в стране 15 американских военных самолетов и 500 специалистов технического персонала.