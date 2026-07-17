Премьер Болгарии предупредил о риске применения тактического ядерного оружия

Премьер-министр Болгарии Румен Радев выразил обеспокоенность возможным географическим расширением конфликта между Россией и Украиной. Об этом болгарский премьер заявил журналистам в парламенте.

Радев предупредил, что конфликт в Украине может перейти в еще более опасную фазу.

«Мы можем стать свидетелями применения тактического ядерного оружия», — сказал премьер, отметив, что не видит явного победителя в этом конфликте.

По словам Радева, наибольшую тревогу у него вызывает вероятность дальнейшего расширения географии конфликта.

Премьер также напомнил об опыте Болгарии, связанном с ядерными катастрофами.

Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году для многих европейских стран стала лишь новостью, тогда как для болгарского народа она стала реальным событием, оказавшим влияние на здоровье тысяч людей, - отметил он.