Премьер Болгарии предупредил о риске применения тактического ядерного оружия

Dzhanan Mehmed Ismail, Olga Keskin
17 Июля 2026•Обновить: 17 Июля 2026
Премьер-министр Болгарии Румен Радев выразил обеспокоенность возможным географическим расширением конфликта между Россией и Украиной. Об этом болгарский премьер заявил журналистам в парламенте.
Радев предупредил, что конфликт в Украине может перейти в еще более опасную фазу.
«Мы можем стать свидетелями применения тактического ядерного оружия», — сказал премьер, отметив, что не видит явного победителя в этом конфликте.
По словам Радева, наибольшую тревогу у него вызывает вероятность дальнейшего расширения географии конфликта.
Премьер также напомнил об опыте Болгарии, связанном с ядерными катастрофами.
Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году для многих европейских стран стала лишь новостью, тогда как для болгарского народа она стала реальным событием, оказавшим влияние на здоровье тысяч людей, - отметил он.