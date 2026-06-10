Мы убеждены, что мирное урегулирование не может быть достигнуто военным путем», — Румен Радев

Премьер Болгарии заявил о прекращении военной помощи Украине Мы убеждены, что мирное урегулирование не может быть достигнуто военным путем», — Румен Радев

Правительство Болгарии приняло решение прекратить поставки вооружений Украине. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, выступая на открытии заседания Кабмина.

Радев отметил, что Болгария до настоящего времени уже оказала Украине достаточную поддержку.

«Наша страна продолжает нести социальные и экономические потери из-за этой кровопролитной войны. Мы убеждены, что мирное урегулирование не может быть достигнуто военным путем. Поэтому вновь призываем к выработке всеобъемлющего и реалистичного подхода, а также к поиску дипломатического решения», — сказал он.



Накануне министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что София больше не будет поставлять оружие Украине. По его словам, стороны должны сесть за стол переговоров и стремиться к достижению справедливого мира.