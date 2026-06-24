Правительство поддерживает регулярные контакты с американской стороной по данному вопросу, - премьер Болгарии

Премьер Болгарии: американские самолеты покинут аэропорт Софии до конца июня Правительство поддерживает регулярные контакты с американской стороной по данному вопросу, - премьер Болгарии

Американские военные самолеты покинут аэропорт имени Васила Левского в Софии до конца июня. Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Румен Радев, выступая на открытии заседания Совета министров.

Радев сообщил, что правительство поддерживает регулярные контакты с американской стороной по данному вопросу.

Премьер отметил, что военные самолеты США покинут столичный аэропорт до конца июня, указав при этом на то, что Соединенные Штаты остаются стратегическим союзником Болгарии в сфере безопасности.

«США продолжают оставаться нашим стратегическим союзником в области безопасности и одним из ключевых партнеров в энергетике, экономике, высоких технологиях и искусственном интеллекте. Правительство продолжит прилагать усилия для дальнейшего развития сотрудничества между двумя странам », — сказал Радев.

29 мая правительство Болгарии приняло решение продлить до 30 июня срок пребывания в стране 15 американских военных самолетов и около 500 специалистов технического персонала.