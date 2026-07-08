Кириакос Мицотакис заявил, что намерен продолжить взаимодействие с президентом Турции с целью развития конструктивных отношений между двумя странами

Премьер: Афины нацелены на развитие диалога с Анкарой Кириакос Мицотакис заявил, что намерен продолжить взаимодействие с президентом Турции с целью развития конструктивных отношений между двумя странами

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что намерен продолжить взаимодействие с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом с целью развития конструктивных отношений между двумя странами.

Об этом он сказал на брифинге по итогам 36-го саммита глав государств и правительств НАТО в Анкаре.

Мицотакис акцентировал, что для сохранения единства Альянса и его евроатлантического характера европейские страны должны взять на себя большую ответственность в распределении обязательств внутри НАТО.

«Это означает, что нам необходимо выделять больше ресурсов для обеспечения баланса между США и другими членами НАТО», - пояснил он.

По словам греческого премьера, президент США Дональд Трамп на протяжении уже восьми лет последовательно отстаивает эту позицию. Политик подчеркнул, что считает этот подход справедливым.

Глава правительства отметил, что Греция уже превысила целевой показатель оборонных расходов на 2026 год, направив на эти цели более 3,5% ВВП. Он напомнил, что даже в период экономического кризиса страна сохраняла уровень оборонных расходов выше 2% ВВП.

Отвечая на вопрос о возможной покупке Турцией американских истребителей F-35, премьер-министр ограничился комментарием относительно планов своей страны. По его словам, греческие пилоты начнут обучение на предназначенных для Греции самолетах F-35 в 2027 году.

«Комментировать выбор других стран — не моя задача. И не Греции решать, кому США будут продавать оборонные системы, а кому - нет», — заявил он.

Мицотакис подчеркнул, что неизменно выступал за продуктивные и прагматичные отношения между Анкарой и Афинами. Премьер отметил, что в последнее время сторонам удалось добиться прогресса по целому ряду направлений.

Премьер-министр Греции также высоко оценил организацию саммита НАТО в Анкаре.

«Я всегда ценю турецкое гостеприимство и вновь хочу сказать: Турция провела великолепный саммит НАТО. Я продолжу взаимодействие с президентом Эрдоганом во имя развития конструктивных отношений между нашими странами», — сказал Мицотакис.

Комментируя отношения между США и Ираном, он выразил надежду, что возобновления прежней эскалации в регионе удастся избежать.

При этом Мицотакис отметил, что обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе является приоритетом не только для Греции, но и для европейских стран и США.