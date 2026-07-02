Премьер: Армения не стремится к кризису в отношениях с РФ Никол Пашинян выступил на брифинге по итогам встречи с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен

В отношениях с Россией Армения руководствуется своими интересами, но не хочет допускать кризиса. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместном брифинге в Ереване с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Мы никогда не ставили задачи, не поставим, не имеем цели создать кризис в отношениях с Россией. Мы действуем в рамках интересов нашей страны», — приводят слова премьера СМИ.

Глава правительства заверил, что Армения «не игнорирует интересы своих международных партнеров». При этом он исключил прекращение сближения с Евросоюзом. «Мы не можем поставить во главу угла интересы других стран. Это логично для любой страны»,-сказал Пашинян.

Глава правительства отметил, что после обеспечения «полного соответствия европейским стандартам» вопрос о полноправном членстве Армении в ЕС может стать повесткой реализации.

«Первая проблема, которую мы должны решить, — это полное, искреннее и всестороннее соответствие стандартам ЕС. И это первая стратегическая проблема, которую мы должны решить, после чего можно будет перейти к более конкретной повестке реализации полноправного членства в ЕС. Но это уже политический вопрос. Но, как я уже говорил, полное и искреннее соответствие стандартам Европейского союза даст нам возможность стать полноправным членом ЕС. Но это также политический вопрос, зависящий от множества факторов. Если нам удастся стать членом Европейского союза, это будет очень большим достижением; если же по какой-то причине, скажем, Европейский союз решит больше не расширяться, то мы снова получим огромную выгоду, потому что будем страной, полностью соответствующей стандартам Европейского союза», - цитирует премьер-министра Арменпресс.

Он добавил, что это «стратегическая цель, которую преследуют армянские власти».

Пашинян также отметил новые возможности, которые создаются в связи с открытием «региональных каналов».

«В конце концов, в предвыборный период у меня была возможность неоднократно говорить о том, что Республика Армения переходит от конфликтного тупика на путь мира. И это историческое событие, и мы благодарны Европейскому союзу за его последовательную и всестороннюю поддержку Республики Армения, народа Республики Армения в этих усилиях. И, конечно же, мы очень высоко ценим это. Даже сейчас, оглядываясь назад, невообразимо, как быстро развивались отношения между Республикой Армения и Европейским союзом в последние годы, и нет никаких признаков того, что темпы этого развития замедлятся, и я очень этому рад», — заключил премьер-министр Армении.