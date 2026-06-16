Зафиксированный в 2025 году факт мира был легитимизирован итогами голосования на парламентских выборах 2026 года, заявил Никол Пашинян

Премьер Армении: Факт достижения мира с Азербайджаном в 2026 году получил легитимность Зафиксированный в 2025 году факт мира был легитимизирован итогами голосования на парламентских выборах 2026 года, заявил Никол Пашинян

Зафиксированный в 2025 году факт мира с Азербайджаном был легитимизирован выбором и голосованием граждан Армении на парламентских выборах 2026 года. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает АРМЕНПРЕСС.

Согласно сообщению, глава правительства заявил об этом в Национальном Собрании страны.

«Мы должны отметить, что в 2026 году этот факт получил легитимность и был подтвержден выбором и голосованием народа Республики Армения. Результатами выборов 2026 года народ Республики Армения выступил за мир», – сказал Пашинян.

По словам Пашиняна, в 2025 году были заложены основы, позволяющие Армении «перейти к новой повестке - формирования государства нового качества».

«Я считаю крайне важным, чтобы в 2025 году мы заложили основы, позволяющие нам сказать, что мы можем перейти к новой повестке, которую мы сформулировали, в том числе и во время парламентских выборов 2026 года, как повестку формирования государства нового качества», — сказал Пашинян.

Премьер-министр придал большое значение тому факту, что в 2025 году Армения и Азербайджан объявили о завершении переговоров по проекту мирного соглашения и установлению межгосударственных отношений, а также о соглашении по проекту.

По его словам, это событие позволило «установить мир» 8 августа 2025 года в Вашингтоне при участии и по инициативе президента США Дональда Трампа.

«Мы должны наконец отметить, что 2025 год – это год, в котором мы в полной мере зафиксировали, что у нас есть мир, что мы установили мир и, по сути, что конфликт между Республикой Армения и Республикой Азербайджан завершился», – отметил премьер-министр.